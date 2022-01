Il Paradiso delle Signore | trama 5 gennaio | Sandro prova a cercare Tina

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilfocalizzerà l'attenzione su un altro ritorno eclatante, dopo quello di Flavia Brancia, ossia quello della zia Ernesta che sarà determinante per la realizzazione del sogno di Ezio Colombo di convolare a nozze con la sua Veronica. Ladi oggi, mercoledì 5, sottolinea che la coppia si ritroverà di fronte ad un intoppo da dover risolvere. Per poter diventare marito e moglie, infatti, proprio Ernesta dovrà testimoniare per ottenere il certificato di morte di Gloria. Nel frattempo, la capocommessa del grande magazzino milanese confiderà a Ezio che Ernesta è in procinto di ritornare a Milano e che è a conoscenza di tutta la sua situazione. Dal canto suo, Ludovica sarà completamente in tilt per l'arrivo in città della madre, Flavia Brancia che sta scombussolando la ...