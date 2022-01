Gli effetti del Covid-19 sugli 007. Un evento di Istituto Gino Germani e Formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quale impatto ha avuto la pandemia Covid-19 sulla sicurezza nazionale? Quali le sfide per l’intelligence italiana? Saranno questi i temi al centro di un seminario promosso dall’Istituto Gino Germani e da Formiche, in programma l’11 gennaio 2022 dalle 16 alle 18. L’evento si propone di esaminare le ripercussioni della pandemia sui più importanti settori della sicurezza nazionale: cyber-sicurezza; sicurezza economico-finanziaria; conflittualità sociale, estremismo e terrorismo; criminalità organizzata; influenza e ingerenza ostile di Stati esteri. Inoltre, verrà discusso il ruolo sempre più importante che l’intelligence deve assumere nel contrasto alle minacce che insidiano la sicurezza del sistema-Italia nell’era Covid-19. Il seminario rappresenta un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quale impatto ha avuto la pandemia-19 sulla sicurezza nazionale? Quali le sfide per l’intelligence italiana? Saranno questi i temi al centro di un seminario promosso dall’e da, in programma l’11 gennaio 2022 dalle 16 alle 18. L’si propone di esaminare le ripercussioni della pandemia sui più importanti settori della sicurezza nazionale: cyber-sicurezza; sicurezza economico-finanziaria; conflittualità sociale, estremismo e terrorismo; criminalità organizzata; influenza e ingerenza ostile di Stati esteri. Inoltre, verrà discusso il ruolo sempre più importante che l’intelligence deve assumere nel contrasto alle minacce che insidiano la sicurezza del sistema-Italia nell’era-19. Il seminario rappresenta un ...

