GF Vip 6 | volano parole grosse | concorrente verso la squalifica – VIDEO

Advertising

Simone_JMR : Non se ne può più! #FUORIKATIA #gfvip - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip tutti contro tutti, volano i piatti… - infoitcultura : 'Non resto qui con una razzista!': rissa pazzesca al GF Vip, volano insulti - voglioilnulla : RT @MondoTV241: GF Vip, 'Vai a studiare al tuo Paese' Katia attacca Lulù, volano insulti e parolacce #selassiesisters #katiaricciarelli #La… - MondoTV241 : GF Vip, 'Vai a studiare al tuo Paese' Katia attacca Lulù, volano insulti e parolacce #selassiesisters… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip volano

GF, fuori ondainsulti. Lulù attacca Soleil: 'Zitta cretina che non sai nulla' . In questa 31ma puntata non c'è pace nemmeno durante la pausa pubblicitaria. La e alcuni componenti della casa ......dopo i buoni ascolti della puntata di lunedì 3 gennaio (3.322.000 spettatori e il 21.1% di share) il GFnon ci pensa proprio a perdere terreno. Inoltre nella casa continuano i litigi e...Grande Fratello Vip torna in onda già venerdì 7 gennaio. Si apre la sfida con The Voice Senior. La 32ma puntata non andrà in onda il prossimo lunedì come annunciato ...Tutto è iniziato per via di una delle solite discussioni che si sono aperte tra Lulù e Katia. Scontro diretto al GF Vip: tutti contro tutti dopo l’insulto razzista, nella casa scoppia il panico e qual ...