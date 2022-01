Fioroni dopo la polemica tre Renzi e D' Alema | ' Nel Pd porte aperte a tutti ma non si torni al Pds'

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lui è un ex margherita, entrato nel Pd ma da posizioni ex democristiane, anche se non è mai stato unano in senso stretto. 'nel Pd, ma nessun ritorno al Pds.e Calenda ...

Lo ha detto in un'intervista a L'Argomento Quotidiano l'ex ministro dell'istruzione Beppe, tra i fondatori del Pd. 'Il caso D'Alema? Non abbiamo preclusioni di sorta, ma si dica chiaro che ...In verità, eventualmente, la scheda avrebbe testimoniato solo pere non per tutti i fioronian - franceschiniani, maun goffo tentativo di scaricare tutte le responsabilità su Matteo ...L'ex ministro dell'istruzione Beppe Fioroni, tra i fondatori del Pd: "Mi auguro che adesso non si torni al Pd pre Renzi, ovvero al Pds: sarebbe un errore grave.Camera dei deputati e Senato della Repubblica sono convocati per lunedì 24 gennaio alle 15 “con la partecipazione dei delegati regionali”, ovviamente con un unico punto all’ordine del giorno: “Elezion ...