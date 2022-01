Federica Panicucci, vizietto piccante. "Guardate la sua mano": visioni proibite a Capodanno | Video (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il piccante fuoco amico di Striscia la notizia su Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5, sempre su Canale 5 (stessa rete del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci) la sera del 31 dicembre è stata protagonista dal palco del Teatro Petruzzelli di Bari di Capodanno in Musica, lo show di San Silvestro di Mediaset. La partita degli ascolti ha visto prevalere la concorrenza di Rai1, con Amaeus che L'anno che verrà che hanno di fatto "doppiato" il Biscione, ma la padrona di casa è risultata apprezzatissima. In tutti i suoi cambi d'abito, la Panicucci ha messo sempre in mostra un fisico da top model esaltato dai look da gran sera, sempre molto sensuali. Ma Striscia solleva un sospetto più che malizioso, inserendo la conduttrice direttamente al settimo posto della perfida ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilfuoco amico di Striscia la notizia su. La conduttrice di Mattino 5, sempre su Canale 5 (stessa rete del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci) la sera del 31 dicembre è stata protagonista dal palco del Teatro Petruzzelli di Bari diin Musica, lo show di San Silvestro di Mediaset. La partita degli ascolti ha visto prevalere la concorrenza di Rai1, con Amaeus che L'anno che verrà che hanno di fatto "doppiato" il Biscione, ma la padrona di casa è risultata apprezzatissima. In tutti i suoi cambi d'abito, laha messo sempre in mostra un fisico da top model esaltato dai look da gran sera, sempre molto sensuali. Ma Striscia solleva un sospetto più che malizioso, inserendo la conduttrice direttamente al settimo posto della perfida ...

infoitcultura : Federica Panicucci, malumori con Francesco Vecchi? Collega ammette: “Non sembra” - fabiofabbretti : In questi giorni i promo di Mediaset vanno di pari passo con la guida tv, ovvero non ne azzeccano mezza. Da lunedì… - CheDonnait : Il look da urlo di @fede_panicucci #federicapanicucci - GugBiondo : RT @MediasetPlay: Siete pronti? La nostra Federica Panicucci vi aspetta ORA su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity con Capodanno i… - BaritaliaNews : Maurizio Costanzo senza peli sulla lingua sulle tensioni tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi: “A me non …” -