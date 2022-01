Djokovic, niente Open: visto cancellato, deve lasciare l'Australia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic non sarà in campo agli Australian Open di tennis. Il serbo, numero 1 del mondo, che ieri era volato a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione grazie a un permesso ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novaknon sarà in campo aglidi tennis. Il serbo, numero 1 del mondo, che ieri era volato a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione grazie a un permesso ...

LiaCapizzi : Grottesco. Da 7 ore Djokovic è 'bloccato' in una lounge in aeroporto a Melbourne, sorvegliato da 2 agenti. Visto ir… - Agenzia_Ansa : Niente Open per Djokovic, l'Australia lo respinge. Negato visto al numero 1 dopo una notte in aeroporto a Melbourne… - Eurosport_IT : Dopo 8 ore di fermo e 30 di polemiche si chiude la telenovela: niente #AustralianOpen per Novak #Djokovic - fseviareggio : RT @Agenzia_Ansa: Niente Open per Djokovic, l'Australia lo respinge. Negato visto al numero 1 dopo una notte in aeroporto a Melbourne. #ANS… - tinomotta : RT @j_gufo: Che poi Djokovic di tutto questo casino non sa niente perché ancora in volo, immagino all'arrivo a Melbourne tipo si avvicina p… -