Djokovic in Australia: bloccato in aereo perché 'no vax' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lo sbarco di Novak Djokovic in Australia si rivela a dir poco complicato. Il visto del tennista serbo non è in regola e sta bloccando le procedure. Djokovic, non vaccinato, viaggia con un'esenzione medica per partecipare all'Australian Open, il primo Slam stagionale in programma a Melbourne. Il trattamento riservato al fuoriclasse ha alimentato polemiche. Il premier Scott Morrison ha chiarito che Djokovic, in caso di documentazione incompleta, verrebbe rispedito a casa. Djokovic è atterrato a Melbourne nella tarda serata di mercoledì. Il suo visto, riferisce il quotidiano The Age, non è stato a quanto pare per un errore burocratico. L'aereo di Djokovic è atterrato al Tullamarine Airport attorno alle 23.30 locali. I funzionari addetti ai controlli ...

RobertoBurioni : Motivi per esenzione vaccino in Australia: 1) reazioni allergiche o gravi effetti collaterali dopo prima dose 2) s… - LiaCapizzi : L’esenzione medica a Djokovic è un messaggio indecente e pericoloso. Ma che dire del Paese che gliela concede? Quel… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC PARTE PER L'AUSTRALIA Al Serbo concessa esenzione dal vaccino #SkySport #SkyTennis #Tennis #Djokovic - ildottorino81 : RT @Labbufala: Tennis Australia precisa che non c'è stato nessun trattamento di favore per #Djokovic e con l'occasione presenta anche il su… - tulipanorosso10 : Domanda seria: ma in #Australia si può entrare solo col #vaccino ?? Non bastano i #tamponi? A me #Djokovic sta simp… -