Covid oggi Toscana, 16.957 contagi: bollettino 5 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 16.957 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 5 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 16.957 su 67.310 test di cui 21.680 tamponi molecolari e 45.630 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 25,19% (74,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.288.092. L'articolo proviene da Italia Sera.

