Covid: Cdm, ‘massimo ricorso a smart working in prossime settimane’ (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri “è stato informato dal Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il ministro del Lavoro una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile”. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri “è stato informato dal Ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il ministro del Lavoro una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nellesettimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile”. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

