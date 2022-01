Covid: Bertolaso, 'scuola in presenza, priorità booster in fascia 12-16 anni' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - "Bisogna fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio. E soprattutto dobbiamo farli rimanere in aula, garantendo le lezioni in presenza. Credo che a questo punto l'unico protocollo da adottare, e dico una cosa impopolare, sia un sistema di monitoraggio che sia il più stringente possibile". A sostenerlo, in un'intervista a La Stampa, è Guido Bertolaso, consulente della Regione per la campagna vaccinale. Per l'esperto bisogna "fare campionamenti a tappeto nelle classi e negli istituti selezionati in modo random". Se la quarantena ai contatti di contagiati serve, però, "tutti gli altri devono andare a scuola, stare in presenza a tutti i costi perché abbiamo visto quali effetti catastrofici abbia avuto la dad nei bimbi". Più che la mascherina Ffp2 obbligatoria nelle scuole, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - "Bisogna fare di tutto perché i ragazzi tornino in classe il 10 gennaio. E soprattutto dobbiamo farli rimanere in aula, garantendo le lezioni in. Credo che a questo punto l'unico protocollo da adottare, e dico una cosa impopolare, sia un sistema di monitoraggio che sia il più stringente possibile". A sostenerlo, in un'intervista a La Stampa, è Guido, consulente della Regione per la campagna vaccinale. Per l'esperto bisogna "fare campionamenti a tappeto nelle classi e negli istituti selezionati in modo random". Se la quarantena ai contatti di contagiati serve, però, "tutti gli altri devono andare a, stare ina tutti i costi perché abbiamo visto quali effetti catastrofici abbia avuto la dad nei bimbi". Più che la mascherina Ffp2 obbligatoria nelle scuole, ...

