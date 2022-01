Copa del Rey 2021 2022 | il Real Madrid non sbaglia | Alcoyano battuto 1-3

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilvince contro l’nella sfida valida per i sedicesimi di finale delladel Rey. Un successo per 1-3 che permette agli uomini di Carlo Ancelotti di passare al turno successivo. partenza propositiva dei padroni di casa, con Camavinga e Lunin che salvano il risultato nelle primissime battute. La prima mezz’ora scorre con l’che non soffre più di tanto e anzi continua a dimostrare buona voglia e nessun timore reverenziale. Al 39?, però, la difesa di casa deve cadere sotto il colpo di Eder Militao, che insacca su un corner che ha visto anche una brutta uscita di Juan. Nella ripresa, arriva anche il pareggio dell’, grazie a Dani Vega, che al 66? beffa Militao e Casemiroizzando un gran ...

Advertising

sportface2016 : #CopaDelRey: il #RealMadrid non sbaglia, #Alcoyano battuto 1-3 - Gabriel07109 : @InvictosSomos @DaniAlvesD2 Copa del Rey frente a un rival del ascenso?????????????? - zazoomblog : Copa del Rey 2021-2022: il Barcellona soffre ma vince in rimonta contro il Linares - #2021-2022: #Barcellona… - tcm24com : Copa del Rey, il Barcellona soffre, ma vince #copa del rey - LivioBaz : L'Atletico Baleares elimina il Celta Vigo e si qualifica agli ottavi di Copa del Rey. Da Mallorca è tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Copa del

Il Barcellona riesce ad evitare una brutta figura e si qualifica agli ottavi diRey. Ultime calcio Il Barcellona batte il Linares La squadra di Xavi batte il Linares per 2 - 1 dopo essere stata a lungo sotto per 1 - 0: padroni di casa avanti al 19' con Hugo Diaz, poi la ...Il Barcellona soffre ma riesce ad avere la meglio sul Linares Deportivo , nella sfida valida per i sedicesimi di finale dellaRey 2021/2022 . I blaugrana, che hanno recuperato un paio di pezzi dall'ultima sfida di campionato, ribalta nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa realizzato nel primo tempo: 1 - 2 il ...Il Real Madrid vince contro l’Alcoyano nella sfida valida per i sedicesimi di finale della Copa del Rey 2021/2022. Un successo per 1-3 che permette agli uomini di Carlo Ancelotti di passare al turno s ...Il video con gli highlights e i gol di Alcoyano-Real Madrid, valida per i sedicesimi di finale della Copa del Rey 2021/2022. Nessun problema per i blancos, che si impongono con il ...