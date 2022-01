Chrysler - La Airflow anticipa le elettriche del futuro

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il gruppo Stellantis ha scelto il Ces di Las Vegas per presentare laConcept. Dopo averne scoperto parte dei contenuti al Ces 2020, oggi ne scopriamo caratteristiche e design. Lanon lo scrive, ma lasembra fin troppo concreta e curata per rimanere un esercizio di stile: è quindi probabile che anticipi un modello di serie e allo stesso tempo è una vera e propria vetrina delle soluzioni che vedremo insu altri prodotti. La prima BEV dellaraggiungerà il mercato nel 2025, ma già nel 2028 tutti i modelli abbandoneranno i motori endotermici, aprendo così la strada a una trasformazione che interesserà poi a cascata tutti i marchi principali del gruppo Stellantis, che completa così le informazioni relative ai propri brand rispetto a quanto ...

Advertising

quattroruote : Con linee che sembrano quasi pronte per la produzione, la #Chrysler #Airflow Concept dà il via alla futura strategi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chrysler Airflow

Quattroruote

, al CES 2022 di Las Vegas , ha svelatoConcept . Si tratta di un prototipo di un'auto elettrica che anticipa il design ed i contenuti delle sue future auto a batteria. Il marchio ...di Alessio Salome 05/01/2022, 07:12ha sfruttato il CES 2022 di Las Vegas per presentare ufficialmente il concept, anticipando la tecnologia all'avanguardia del sistema di guida, le esperienze dei clienti completamente connesse e le funzionalità di mobilità avanzate, avvolte in un design ...Chrysler, al CES 2022 di Las Vegas, ha svelato Airflow Concept. Si tratta di un prototipo di un'auto elettrica che anticipa il design ed i contenuti delle sue future auto a batteria. Il marchio americ ...di Alessio Salome 05/01/2022, 07:12 Chrysler ha sfruttato il CES 2022 di Las Vegas per presentare ufficialmente il concept Chrysler Airflow, anticipando la tecnologia all'avanguardia del sistema di gu ...