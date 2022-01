Chelsea-Tottenham 2-0: Conte cade contro il suo passato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Finisce 2-0 Chelsea–Tottenham, match in programma questa sera alle 20:45 per la Carabao Cup. La squadra di Conte perde la gara di andata della competizione contro i padroni di casa, grazie alla rete di Havertz e all’autogol di Davies. L’allenatore italiano torna nello stadio dove ha allenato fino al 2018, vincendo una Premier League e una FA Cup. Questa semifinale vede quindi il Chelsea fare un importante passo verso la finale della coppa. Il ritorno di Lukaku, dopo le incomprensioni degli ultimi giorni, ha influito in modo positivo sulla prestazione. Ecco come è andata la partita tra le due compagini, terminata 2-0. Chelsea-Tottenham 2-0 Il ritorno di Antonio Conte a Stamford Bridge non è stato dei migliori, con il Chelsea che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Finisce 2-0, match in programma questa sera alle 20:45 per la Carabao Cup. La squadra diperde la gara di andata della competizionei padroni di casa, grazie alla rete di Havertz e all’autogol di Davies. L’allenatore italiano torna nello stadio dove ha allenato fino al 2018, vincendo una Premier League e una FA Cup. Questa semifinale vede quindi ilfare un importante passo verso la finale della coppa. Il ritorno di Lukaku, dopo le incomprensioni degli ultimi giorni, ha influito in modo positivo sulla prestazione. Ecco come è andata la partita tra le due compagini, terminata 2-0.2-0 Il ritorno di Antonioa Stamford Bridge non è stato dei migliori, con ilche ...

