Cancro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Vorrei incoraggiarti a viaggiare in lungo e in largo e a esplorare posti nuovi nel 2022. Ti autorizzo a uscire dal tuo ambiente sicuro e a oltrepassare le frontiere. Non capita spesso che i presagi planetari offrano a noi Cancerini un mandato... Leggi

