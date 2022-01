Caldo record in montagna: il giallo della marmotta uscita dal letargo (già) a gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il cambiamento climatico ha imbrogliato il letargo della marmotta. E lei è uscita senza tirarsi dietro la porta. A gettare la rete dell’inganno, sembra essere stato l’anomalo tepore dei cinque gradi centigradi registrati lo scorso... Leggi su today (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il cambiamento climatico ha imbrogliato il. E lei èsenza tirarsi dietro la porta. A gettare la rete dell’inganno, sembra essere stato l’anomalo tepore dei cinque gradi centigradi registrati lo scorso...

Caldo record a fine dicembre per effetto dell'anticiclone Caldo record a fine dicembre per effetto dell'anticiclone africano. Quello di San Silvestro nel 2021 è stato il secondo giorno dicembrino più caldo degli ultimi 64 anni in Piemonte.

Caldo record in montagna, operatori in ginocchio La Stampa Morte di massa di pinguini di Magellano provocata dall’ondata di caldo del 2019 Nel giugno 2021, un'ondata di caldo senza precedenti ha colpito il Pacifico nord-occidentale e il Canada, uccidendo circa 1.400 persone. Il 28 giugno, a Morte di massa di pinguini di Magellano provoca ...

Caldo record a fine dicembre per effetto dell’anticiclone Caldo record a fine dicembre. Quello di San Silvestro nel 2021 è stato il secondo giorno dicembrino più caldo degli ultimi 64 anni.

