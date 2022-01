Alice Iozzi al Lemon Bowl | quando la mente prevale su tutto il resto

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella giornata delle semifinali delho assistito a numerose battaglie all’ultimo respiro. I ragazzi hanno cercato in tutti i modi di dare il loro meglio: qualcuno se la “godeva”, qualcuno se la piangeva. In certe situazioni, è stato davvero frustrante vedere bambini soffrire la partita in questo modo, vedere i loro genitori ancora di più. Tanti di loro, attaccati alla ringhiera, pronti ad esaltare o denigrare il ragazzo in caso di vittoria o sconfitta del punto: purtroppo è molto facile assistere a queste scene in un torneo di tennis. Ovunque. In questi contesti l’errore sembra essere nemico di tutti; c’è qualcuno, però, che non la pensa così e si vede.è sicurauna di queste. Lei crede ci siano due tipi di errore: l’errore “giusto” e la classica “cavolata”. Il primo è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alice Iozzi

FIT

e Leti Messina, gli under 14 che parlano romano - Con costanza e compostezza, senza farsi troppo notare, la romanasi è spinta in finale nell'under 14 femminile. La campionessa in ...La vittoria ha consentito ad Ylenia Zocco di tornare in campo oggi in semifinale dove sfiderà la testa di serie numero 3. E' terminata invece la corsa di Claudia Coppola nel torneo ...Un Lemon Bowl multiculturale – Il parco giocatori straniero è per tradizione una delle grandi incognite del Lemon Bowl. Quella 2022 sarà ricordata come una delle stagioni più prolifiche per i giovani ...Secondo The Age, il governo federale australiano avrebbe bloccato il N.1 ATP all'atterraggio perché il visto di cui dispone non prevede l'ingresso nel Paese grazie ad un'esenzione vaccinale ...