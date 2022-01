Al via i saldi a Milano,voglia di spendere ma poca gente in giro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche a Milano sono partiti i saldi di fine stagione ma in centro città, complice il tempo uggioso con la pioggia e il fatto che è un giorno infra settimanale, non sono moltissime le persone a spasso ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anche asono partiti idi fine stagione ma in centro città, complice il tempo uggioso con la pioggia e il fatto che è un giorno infra settimanale, non sono moltissime le persone a spasso ...

Advertising

AltamuraLiveIt : Da oggi via ai saldi in Puglia. Confesercenti: «Acquistate nelle vostre città» - LecceSette : Saldi al via per cesti, panettoni, sassanelli e cartellate. Offerte low cost su ortofrutta - MarioGuida4 : RT @TeamEstinzione: Al via oggi i saldi invernali. Credo sia già andato a ruba, se lo volete l'unica è contattare il #teamestinzione https:… - carlo_conforti : RT @FabrizioDalCol: Saldi invernali: in dieci anni giro daffari crollato del 31% - rtl1025 : ?? Al via in tutta Italia la stagione dei #saldi invernali, dopo le anticipazioni in alcune regioni e l' unica eccez… -