Verso l'elezione del presidente della Repubblica tra contagi e quarantene (Di martedì 4 gennaio 2022) L avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi, si apriranno così i lavori per il Quirinale . La data Non si può parlare di un vero e proprio slittamento, ma in un primo ... Leggi su editorialedomani (Di martedì 4 gennaio 2022) L avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi, si apriranno così i lavori per il Quirinale . La data Non si può parlare di un vero e proprio slittamento, ma in un primo ...

Advertising

GattoBelotto : @mittdolcino Si va verso il disastro sociale e economico con la perdita di credibilità dei centri di potere. Antica… - Domenico1oo777 : RT @byoblu: Dall'imminente elezione del Presidente della Repubblica, passando per le ultime dichiarazioni sull'inefficacia dei lockdown fin… - Valter41271244 : RT @byoblu: Dall'imminente elezione del Presidente della Repubblica, passando per le ultime dichiarazioni sull'inefficacia dei lockdown fin… - kiraelias : RT @byoblu: Dall'imminente elezione del Presidente della Repubblica, passando per le ultime dichiarazioni sull'inefficacia dei lockdown fin… - carlokarl : RT @byoblu: Dall'imminente elezione del Presidente della Repubblica, passando per le ultime dichiarazioni sull'inefficacia dei lockdown fin… -