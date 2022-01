Tuchel: «Lukaku si è scusato ed è tornato in squadra. Non ha scelta, è un nostro giocatore» (Di martedì 4 gennaio 2022) In conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha messo un punto alla questione Lukaku. Il tecnico aveva lasciato fuori squadra il belga dopo la sua intervista a Sky. «Lukaku ha chiesto scusa ed è tornato in squadra. Per me era importante capire che l’intervista non fosse intenzionale da parte sua. Non è così grande come la gente vuole che sia. Non è piccolo, ma possiamo restare calmi e accettare le sue scuse. Romelu è consapevole di ciò che è successo e di ciò che ha creato. Sente la responsabilità di ripulire il casino che ci ha provocato. Forse ne sentiremo l’odore per un po’, ma lui può gestirlo. Non ha altra scelta: è un nostro giocatore. Non ci sono dubbi sull’impegno di Romelu Lukaku nella ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) In conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea, Thomas, ha messo un punto alla questione. Il tecnico aveva lasciato fuoriil belga dopo la sua intervista a Sky. «ha chiesto scusa ed èin. Per me era importante capire che l’intervista non fosse intenzionale da parte sua. Non è così grande come la gente vuole che sia. Non è piccolo, ma possiamo restare calmi e accettare le sue scuse. Romelu è consapevole di ciò che è successo e di ciò che ha creato. Sente la responsabilità di ripulire il casino che ci ha provocato. Forse ne sentiremo l’odore per un po’, ma lui può gestirlo. Non ha altra: è un. Non ci sono dubbi sull’impegno di Romelunella ...

