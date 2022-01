Ritorno in classe, in Sicilia scuole riaperte il 10 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) La riapertura delle scuole in Sicilia, dopo la pausa delle festività di fine anno, è fissata al 10 gennaio. Lo ha deciso, d'intesa con il presidente della Regione Nello Musumeci e con il Dasoe dell'assessorato alla Salute, l'assessorato all'Istruzione e Formazione professionale della Regione Siciliana, in variazione a quanto previsto dal decreto assessoriale del 5 luglio 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) La riapertura dellein, dopo la pausa delle festività di fine anno, è fissata al 10. Lo ha deciso, d'intesa con il presidente della Regione Nello Musumeci e con il Dasoe dell'assessorato alla Salute, l'assessorato all'Istruzione e Formazione professionale della Regionena, in variazione a quanto previsto dal decreto assessoriale del 5 luglio 2021. L'articolo .

