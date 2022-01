Pillola Merck anti covid: cos'è e chi la può prendere (Di martedì 4 gennaio 2022) Firenze, 4 gennaio 2021 - E' arrivata in Italia la Pillola Merck o molnupiravir. Si tratta di un farmaco per la cura del covid , e in particolare serve a chi ha contratto la malattia in forma lieve - ... Leggi su lanazione (Di martedì 4 gennaio 2022) Firenze, 4 gennaio 2021 - E' arrivata in Italia lao molnupiravir. Si tratta di un farmaco per la cura del, e in particolare serve a chi ha contratto la malattia in forma lieve - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - SkyTG24 : #Covid19, pillola di Merck disponibile in Italia da oggi: chi può usarla - fanpage : È disponibile da oggi. L’AIFA ha autorizzato il Molnupiravir, la pillola anti Covid di Merck - eldavide77 : RT @autocostruttore: Da oggi in Italia la pillola anti-Covid Merck molnupiravir Bisogna assumere 4 pillole da 200 mg 2 volte al giorno x 5… - Andrea60133919 : RT @GandalfRevn: “FRANCIA, ROMANIA, BOSNIA, FINLANDIA e altri paesi hanno SOSPESO il Green Pass. Da oggi viene distribuita in Italia la pil… -