Omicron, in USA 1 milione di casi in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) La variante Omicron corre veloce negli Stati uniti, tanto da quadruplicare i casi rispetto a quattro giorni fa. In sole 24 ore, nella giornata di lunedì, i positivi sono stati un milione, il doppio rispetto a due giorni fa. Mentre la settimana scorsa erano stati 250.000. A riportarlo è la Johns Hopkins University, citata da Bloomberg, che spiega che i casi possono essere sottostimati, visto che molti americani ormai effettuano in casa test fai da te. Negli Stati Uniti, dall’inizio della pandemia, i casi registrati sono stati oltre 56 milioni, con circa 830mila vittime. Il consigliere medico della Casa Bianca per la pandemia, Anthony Fauci, alcuni gironi fa, ha messo in guardia il Paese sulla variante Omicron, che seppure meno aggressiva è più contagiosa della Delta: “L’unica difficoltà ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) La variantecorre veloce negli Stati uniti, tanto da quadruplicare irispetto a quattro giorni fa. In sole 24 ore, nella giornata di lunedì, i positivi sono stati un, il doppio rispetto a due giorni fa. Mentre la settimana scorsa erano stati 250.000. A riportarlo è la Johns Hopkins University, citata da Bloomberg, che spiega che ipossono essere sottostimati, visto che molti americani ormai effettuano in casa test fai da te. Negli Stati Uniti, dall’inizio della pandemia, iregistrati sono stati oltre 56 milioni, con circa 830mila vittime. Il consigliere medico della Casa Bianca per la pandemia, Anthony Fauci, alcuni gironi fa, ha messo in guardia il Paese sulla variante, che seppure meno aggressiva è più contagiosa della Delta: “L’unica difficoltà ...

