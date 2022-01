Omicron, contagi record: in Uk sono 218mila, in Francia quasi 300mila. Negli Stati Uniti superato il milione di casi (Di martedì 4 gennaio 2022) “La Francia non è lontana dai 300mila casi di coronavirus al giorno”. La previsione senza precedenti in Europa dall’inizio della pandemia arriva per bocca del ministro della Salute di Parigi, Olivier Véran, che ha reso pubblico il dato nel corso del suo intervento in Parlamento. Tutto mentre l’Assemblea riprenderà oggi pomeriggio, dopo lo stop di stanotte, la discussione sul disegno di legge che prevede l’introduzione di un super green pass simile a quello italiano. Mentre il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha annunciato che i figli degli operatori sanitari potranno continuare ad andare in classe anche se la loro è stata chiusa per contagi da Covid-19: “Abbiamo previsto di accogliere ovunque in Francia i bambini del personale sanitario – ha detto ai microfoni di France Inter – così che i genitori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) “Lanon è lontana daidi coronavirus al giorno”. La previsione senza precedenti in Europa dall’inizio della pandemia arriva per bocca del ministro della Salute di Parigi, Olivier Véran, che ha reso pubblico il dato nel corso del suo intervento in Parlamento. Tutto mentre l’Assemblea riprenderà oggi pomeriggio, dopo lo stop di stanotte, la discussione sul disegno di legge che prevede l’introduzione di un super green pass simile a quello italiano. Mentre il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha annunciato che i figli degli operatori sanitari potranno continuare ad andare in classe anche se la loro è stata chiusa perda Covid-19: “Abbiamo previsto di accogliere ovunque ini bambini del personale sanitario – ha detto ai microfoni di France Inter – così che i genitori ...

Advertising

carlosibilia : La Francia sta valutando una multa alle imprese ostili allo #smartworking. Noi invece non stiamo incentivando quest… - Agenzia_Ansa : In Italia potrebbe arrivare fra 5-10 giorni il picco di contagi dell'ondata alimentata dalla variante Omicron. Lo i… - Agenzia_Ansa : Record di contagi negli Stati Uniti dopo le festività di fine anno: oltre un milione di casi in un giorno. Numero r… - YamaNoOto_ : Dall’ - Gaetana21424492 : RT @dariodangelo91: 'Non siamo lontani dai 300.000 contagi in un solo giorno': lo ha detto, davanti al Parlamento, il ministro della Salute… -