Malati e assenti in casa Napoli | Insigne e Ruiz puntano a esserci con la Juve

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Ritrovare Petagna, avere paura di perdere altri giocatori, aspettare notizie su Lozano, Elmas e Osimhen. Passano in campo e in sala video le giornate di Spalletti per preparare la sfida allantus in giorni in cui il covid continua a prendersi il ruolo di protagonista anche nel calcio. La buona notizia arriva oggi dall’attaccante delche è negativo al virus e ha ripreso ad allenarsi, tornando convocabile per il viaggio a Torino insieme a Mertens, l’uomo che dovrebbe partire titolare da centravanti e che vuole tornare a segnare allaun gol che gli manca dal settembre 2018, in un match comunque perso per 3-1. Per ilperò la strada continua ad essere difficile nella trasferta a Torino: oltre ai tredi covid, mancheranno ...