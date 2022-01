LIVE – Sci alpino, slalom femminile Zagabria 2022: prima e seconda manche in DIRETTA (Di martedì 4 gennaio 2022) La DIRETTA testuale dello slalom femminile di Zagabria 2022, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Primo appuntamento di una seconda parte di stagione da vivere tutta d’un fiato, che porterà alle Olimpiadi di Pechino. Atlete in pista alle ore 12.30 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 16.05. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 La classifica provvisoria AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Latestuale dellodi, valida per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Primo appuntamento di unaparte di stagione da vivere tutta d’un fiato, che porterà alle Olimpiadi di Pechino. Atlete in pista alle ore 12.30 per la, mentre laè prevista alle ore 16.05. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LA GARA IN TV PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINOLa classifica provvisoria AGGIORNA LASportFace.

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: gara cancellata, alte temperature e neve impraticabile - neveitaliasport : RT @neveitalia: Bormio LIVE: la nostra intervista a Broderick Thompson, il mago del super-g di Beaver Creek si racconta #fisalpine #AlpineS… - neveitalia : Bormio LIVE: la nostra intervista a Broderick Thompson, il mago del super-g di Beaver Creek si racconta #fisalpine… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G maschile giovedì Bormio 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #super-G #maschile… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Bormio 2021 in DIRETTA: Dominik Paris cerca il riscatto, Kilde per la doppietta -