Le proposte delle Regioni al governo sul rientro a scuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Vincenzo De Luca fa scuola. Al vertice della Commissione Salute di questo pomeriggio l'idea del presidente della Campania di non riaprire le scuole il 10 gennaio è stata attentamente valutata anche da altri governatori. Al summit si è discusso come gestire le infezioni nelle aule alla riapertura delle scuole dopo l’Epifania e De Luca ha ribadito il suo niet: «Una follia aprire con i dati di positività così alti» ha incalzato il governatore campano. Ma sono ormai tante le Regioni che nutrono perplessità su un immediato rientro a scuola. Allineato a De Luca il governatore della Toscana Eugenio Giani, che ha definito «ragionevole» la proposta di rinviare l’inizio delle lezioni per arginare i contagi nel mese di gennaio. La pensa allo stesso modo anche anche un avversario politico come ... Leggi su panorama (Di martedì 4 gennaio 2022) Vincenzo De Luca fa. Al vertice della Commissione Salute di questo pomeriggio l'idea del presidente della Campania di non riaprire le scuole il 10 gennaio è stata attentamente valutata anche da altri governatori. Al summit si è discusso come gestire le infezioni nelle aule alla riaperturascuole dopo l’Epifania e De Luca ha ribadito il suo niet: «Una follia aprire con i dati di positività così alti» ha incalzato il governatore campano. Ma sono ormai tante leche nutrono perplessità su un immediato. Allineato a De Luca il governatore della Toscana Eugenio Giani, che ha definito «ragionevole» la proposta di rinviare l’iniziolezioni per arginare i contagi nel mese di gennaio. La pensa allo stesso modo anche anche un avversario politico come ...

