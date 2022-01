La procedura per l’elezione del Presidente della Repubblica (Di martedì 4 gennaio 2022) Il prossimo 24 gennaio alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. Qual è la procedura? L’articolo 85 della Costituzione prevede che trenta giorni prima che scada il termine del mandato del Capo dello Stato “il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali”. Il mandato di Sergio Mattarella scade il 3 febbraio, visto che giurò in questo giorno nel 2015, perciò oggi Roberto Fico ha inviato ufficialmente la convocazione. La prassi prevede poi che si proceda con il voto 15-20 giorni dopo, per permettere ai consigli regionali di eleggere i propri tre delegati. A votare per eleggere il Capo dello Stato, infatti, oltre ai Senatori e ai Deputati, ci sono anche tre ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il prossimo 24 gennaio alle 15 il Parlamento si riunirà in seduta comune per eleggere un nuovo. Qual è la? L’articolo 85Costituzione prevede che trenta giorni prima che scada il termine del mandato del Capo dello Stato “ilCamera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali”. Il mandato di Sergio Mattarella scade il 3 febbraio, visto che giurò in questo giorno nel 2015, perciò oggi Roberto Fico ha inviato ufficialmente la convocazione. La prassi prevede poi che si proceda con il voto 15-20 giorni dopo, per permettere ai consigli regionali di eleggere i propri tre delegati. A votare per eleggere il Capo dello Stato, infatti, oltre ai Senatori e ai Deputati, ci sono anche tre ...

