Juventus Napoli sospesa? L'Asl si mette di mezzo: è già successo una volta in passato (Di martedì 4 gennaio 2022) Juventus-Napoli, uno dei due big match della prima giornata di ritorno, rischia di non essere giocata. Scopriamo perché. Il sei gennaio dovrebbe ripartire la Serie A; il condizionale è d'obbligo vista la situazione legata al Covid con i contagi che aumentano, a dismisura, minuto dopo minuto. La prima giornata di ritorno potrebbe subire dei rinvii; una delle partita a rischio è quella dello Stadium tra Juventus e Napoli. La Asl, infatti, sta valutando di non far partire la squadra campana a causa dei numerosi contagi Covid. Mercato Juventus, piace il portiere "saracinesca": para tutto, non passa niente Juventus Napoli non si gioca? L'Asl non fa partire gli azzurri Nella giornata di oggi, infatti, sono state altre tre le positività dei partenopei: ...

