Juventus | infortunio assurdo | ve lo ricordate? Ha perso un dente Video

(Di martedì 4 gennaio 2022) Una storia assurda quella che vogliamo riproporvi oggi; parliamo di un giocatore dellache perse unper un. Calciatore senzaLa Serie A, Covid permettendo, sta per ripartire; il sei gennaio le squadre sono pronte a scendere, nuovamente, in campo per il primo appuntamento del nuovo anno. Una delle sfide più interessanti è quella dello Stadium dove laospiterà il Napoli in novanta minuti decisivi per i destini delle due squadre e le sorti del campionato. Allegri, oltre ai giocatori assenti a causa della positività al virus, rischia di dover rinunciare a Bonucci; il difensore ha accusato nei giorni scorsi un problema alla coscia.sicuramente più consono, per un calciatore, rispetto a quanto successe a Grygera. Calciomercato ...

Advertising

junews24com : Salvai inizia la riabilitazione: «Passo dopo passo» - FOTO - - CalcioNews24 : #Juventus, ecco quali gare potrebbe saltare #Bonucci ?? - GokuForzaNapoli : RT @Napoli_Report: #Fabian dovrebbe dare forfait contro la #Juventus: accusa ancora fastidi dopo l’infortunio. @SkySport via @tuttonapoli - gilnar76 : Infortunio Bonucci, a rischio anche per la Supercoppa! Le ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #FabianRuiz assente contro la #Juventus? Fastidi perduranti post-infortunio -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus infortunio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloBonucci: il difensore dellarischia di saltare diverse delle prossime partite in calendario. Il punto Emergenza in difesa per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del ......30 Il big match di San Siro precede di qualche ora quello dell'Allianz Stadium trae ... con El Shaarawy che non ha ancora smaltito del tutto l'. Indisponibile infine Borja Mayoral, ...La Juventus lavora per rinforzarsi e pensa anche alle cessioni: può esserci un addio, si pensa al club di Premier League ...Secondo quanto riferito da Sky Sport, non recupererà in tempo per la sfida contro la Juventus il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz che accusa ancora fastidi dopo l'infortunio. Il calciatore ha acc ...