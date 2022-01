GF Vip, Sophie Codegoni contro Soleil Sorge e Alex Belli (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo quanto successo del corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni è letteralmente sbottata contro Soleil Sorge e Alex Belli, entrato per un confronto al veleno con Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rigettato l’accusa di Soleil di essere incoerente, visto che proprio lei non potrebbe parlare, essendo fidanzata fuori e avendo limonato un uomo sposato per due mesi. Quest’ultimo, Belli appunto, ha definito Sophie “la carta più facile del mazzo”, ovvero la preda più facile per Alessandro Basciano. “Anche un po’ meno”, ha tuonato la Codegoni, criticando sia lui che Delia, che per mesi hanno limonato altre persone: lui nella Casa, lei fuori. Dello stesso ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo quanto successo del corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6,è letteralmente sbottata, entrato per un confronto al veleno con Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rigettato l’accusa didi essere incoerente, visto che proprio lei non potrebbe parlare, essendo fidanzata fuori e avendo limonato un uomo sposato per due mesi. Quest’ultimo,appunto, ha definito“la carta più facile del mazzo”, ovvero la preda più facile per Alessandro Basciano. “Anche un po’ meno”, ha tuonato la, criticando sia lui che Delia, che per mesi hanno limonato altre persone: lui nella Casa, lei fuori. Dello stesso ...

