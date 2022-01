“GF Vip” | esplode la bomba in diretta Il vip decide di abbandonare la casa

(Di martedì 4 gennaio 2022) GF Vip, scoppia lanel corso dell’ultima puntata. Dopo diversi blocchi, tutti i concorrenti hanno cominciato a litigare: tutti contro tutti! È arrivato un momento inevitabile nelladel GF Vip: i concorrenti si sono divisi in due gruppi. Tutto è cominciato quando Clarissa Selassié, fuori dalla, ha rivolto delle accuse a Manila L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

infoitcultura : Al “GF Vip” esplode il canna-gate: “Concorrente ha fumato marijuana” - infoitcultura : GF VIP 6, esplode il 'canna gate': 'Ecco chi ha portato droga in casa', terremoto in Casa: Signorini furioso - infoitcultura : Esplode il canna gate anche al GF VIP 6: spinelli a Capodanno nella casa - zazoomblog : Esplode il canna gate anche al GF VIP 6: spinelli a Capodanno nella casa - #Esplode #canna #anche #spinelli - Novella_2000 : Canna-gate al #GFVip? Esplode il caso su Twitter dopo alcune segnalazioni dei vipponi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip esplode

... GF/ Marchesa d'Aragona: "Jessica tra baci e balletto hot, imbarazzante" GF, MARCHESA D'ARAGONA: 'LITE KATIA - MANILA, LE SCUSE NON ANDAVANO ACCETTATE' Manila finalmente: acceso ...Grande Fratello Canna - gate al Grande Fratello, l'accusa al concorrente: i dubbi su[...]il canna gate al Grande Fratello, con uno dei nuovi concorrenti accusato di av [...] Lui è ...Il confronto tra Manila, Katia e Clarissa crea il panico nella casa del Gf Vip. La Selassiè elimanata è tornata nella casa per un confronto con le due vippone ma ...Katia Ricciarelli attacca duramente Miriana Trevisan al GF Vip, riferendosi anche alla sua sfera privata. La showgirl, in uno scatto d'ira, abbandona temporaneamente il salone. Con la tua autorizzazio ...