Gf Vip 6, cambio di programmazione: ecco quando riprende il doppio appuntamento settimanale (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Gf Vip 6 ritorna con il suo solito doppio appuntamento settimanale. Da ora in poi il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda il lunedì e, al posto del venerdì, il giovedì. Il doppio appuntamento, dopo le festività natalizie, sarebbe dovuto ritornare a partire dal 20 gennaio. Così, però, non sarà e il tutto è stato anticipato con l’appuntamento di venerdì 7 gennaio 2022. In origine per quella data era previsto lo speciale del programma Viaggio nella grande bellezza dedicata al palazzo del Quirinale. All’ultimo, però, c’è stato un cambio di programmazione con la cancellazione del documentario. Al suo punto, quindi, verrà trasmessa una nuova punta del Gf Vip 6. Dalla prossima settimana, poi, il doppio ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Gf Vip 6 ritorna con il suo solito. Da ora in poi il programma condotto da Alfonso Signorini andrà in onda il lunedì e, al posto del venerdì, il giovedì. Il, dopo le festività natalizie, sarebbe dovuto ritornare a partire dal 20 gennaio. Così, però, non sarà e il tutto è stato anticipato con l’di venerdì 7 gennaio 2022. In origine per quella data era previsto lo speciale del programma Viaggio nella grande bellezza dedicata al palazzo del Quirinale. All’ultimo, però, c’è stato undicon la cancellazione del documentario. Al suo punto, quindi, verrà trasmessa una nuova punta del Gf Vip 6. Dalla prossima settimana, poi, il...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, cambio di programmazione: ecco quando riprende il doppio appuntamento settimanale Il reality andrà in on… - redazionerumors : Il Gf Vip torna stasera: cambio della guardia tra le opinioniste e un nuovo attesissimo ingresso #GFVip2021 - _crimson96 : Ho appena fatto il cambio outfit come i vip: da felpa coi brillantini a pigiama di pile ??? - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip non va in onda il 31 dicembre 2021: cambio programmazione - laFletcher74 : RT @laFletcher74: Barù che sedendosi vicino a Katia si fa sfuggire 'VOGLIONO CHE TROMBO MA IOOOOOO.....' e tacco cambio regia #gfvip VERGOG… -