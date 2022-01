Geografia | questa sconosciuta Quanti strafalcioni Ecco chi l' ha sparata più grossa

(Di martedì 4 gennaio 2022) Carrara, 4 gennaio 2022 - C'è chi crede che in Madagascar si parli il portoghese e chi pensa che la provincia di Genova confini con quella di Bologna. Non è stato mica facile premiare i più grossi ...

- milibrat6 : RT @percepisco: 'Io ho avuto geografia' GIULIA TRANQUILLA, NESSUNO L'AVEVA CAPITO QUESTA ESTATE #gfvipparty #backtoschool #prelemi

Oltretutto, sottolineano da SOS, è "doveroso ribadire che la geografia attuale, nelle poche scuole in cui si studia, non è certo un'arida e nozionistica serie di numeri e di toponimi ma una ... Lo svarione numero uno è quello di Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. Ha affermato che "l'Abruzzo è l'unica regione italiana che si affaccia su tre mari, l'Adriatico, il Tirreno e lo Io ...