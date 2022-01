“Fa caga*e!”: crisi nera per Pio e Amedeo, oltre al danno anche la beffa (Di martedì 4 gennaio 2022) Momenti di difficoltà per Pio e Amedeo. Il nuovo progetto nasce in un periodo difficile e oltre al danno anche la beffa: commenti durissimi Pio e Amedeo, momenti di difficoltà per il duo comico (Youtube)Pio e Amedeo sono un duo comico pugliese molto in voga in tv negli ultimi anni. Ospiti praticamente fissi del serale di Amici di Maria de Filippi, i due hanno anche avuto molti programmi loro, tra cui Felicissima Sera. Nell’ultimo periodo, però, si sono lanciati in un nuovo grandissimo progetto. Il tempo, purtroppo, non è dei migliori a causa delle restrizioni contro il Covid-19 e a questo danno si aggiunge la beffa: commenti durissimi su Twitter. Leggi anche >>> Sanremo 2022, Amadeus è in guai ... Leggi su specialmag (Di martedì 4 gennaio 2022) Momenti di difficoltà per Pio e. Il nuovo progetto nasce in un periodo difficile ealla: commenti durissimi Pio e, momenti di difficoltà per il duo comico (Youtube)Pio esono un duo comico pugliese molto in voga in tv negli ultimi anni. Ospiti praticamente fissi del serale di Amici di Maria de Filippi, i due hannoavuto molti programmi loro, tra cui Felicissima Sera. Nell’ultimo periodo, però, si sono lanciati in un nuovo grandissimo progetto. Il tempo, purtroppo, non è dei migliori a causa delle restrizioni contro il Covid-19 e a questosi aggiunge la: commenti durissimi su Twitter. Leggi>>> Sanremo 2022, Amadeus è in guai ...

Advertising

martina20047130 : La verità è una sola e ogni giorno soleil lo dimostra che le purtroppo a gianmaria lo soffre mortalmente. Lo soffre… - sonya70766316 : RT @ggguore: Sintesi: Gianmaria chiede a Giacomo di Federica. Urtis dice che ha detto che è molto carino ma non vuole farsi storie ed è tro… - ggguore : Sintesi: Gianmaria chiede a Giacomo di Federica. Urtis dice che ha detto che è molto carino ma non vuole farsi stor… - CHENBAE45959461 : RT @Vincenz22277643: Gianmaria non caga federica da 3 ore circa ed è già andata in crisi. Volevi lo stronzo? Chi è causa del suo mal pianga… - Vincenz22277643 : Gianmaria non caga federica da 3 ore circa ed è già andata in crisi. Volevi lo stronzo? Chi è causa del suo mal pianga se stesso. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : caga*e crisi “Fa caga*e!”: crisi nera per Pio e Amedeo, oltre al danno anche la beffa Specialmag.it Don't look up? Meglio "Le illusioni perdute" Tra le tante dispute digitali italiane, che si susseguono a ritmo indiavolato sui social, dopo Squid Game e Zerocalcare, l’ultima di giornata (ma forse leggerete questo post quando sarà ...

Don't look up: tutti gridano al capolavoro ma ci sono troppe cagate In Don't look up, nuovo film Netflix dal cast stellare, un'ammorbante prolissità porta lo spettatore a tifare spietatamente per la cometa che sta per abbattersi sul pianeta Terra decretandone la fine.

Tra le tante dispute digitali italiane, che si susseguono a ritmo indiavolato sui social, dopo Squid Game e Zerocalcare, l’ultima di giornata (ma forse leggerete questo post quando sarà ...In Don't look up, nuovo film Netflix dal cast stellare, un'ammorbante prolissità porta lo spettatore a tifare spietatamente per la cometa che sta per abbattersi sul pianeta Terra decretandone la fine.