Covid, Usa: più di un milione di casi in 24 ore. Francia verso 300mila contagi (Di martedì 4 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno superato la soglia di un milione di infezioni da Covid - 19 nelle ultime 24 ore, raddoppiando il bilancio dei contagi in appena quattro giorni e stabilendo un record mondiale. Lo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Gli Stati Uniti hanno superato la soglia di undi infezioni da- 19 nelle ultime 24 ore, raddoppiando il bilancio deiin appena quattro giorni e stabilendo un record mondiale. Lo ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Vaccino ai bimbi, confessione choc in tv. E anche #Fauci fa una ammissione incredibile (VIDEO) ???? - Agenzia_Ansa : Uno studio israeliano ha scoperto che la quarta dose di vaccino anti-Covid aumenta di cinque volte gli anticorpi do… - Agenzia_Italia : Negli #Usa ???? più di un milione di casi #Covid in 24 ore - Francesco141066 : @Vijareal @PBerizzi Perché sapeva in anticipo del Covid? Salvini si è sganciato a prescindere dagli USA perché semb… - Kleli11 : RT @FmMosca: In USA #Davos perde 4-0 Si stanno sgretolando. Restiamo NOI FRANCIA GERMANIA Fra i big. -