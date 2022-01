Covid: obbligo vaccinale per i soggetti fragili. E scontro sullo smart working nella Pa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo valuta nuove strategie contro il Covid.Tra le ipotesi - ma Palazzo Chigi resta prudente - oltre all'imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, spunta anche l'obbligo vaccinale per i soggetti fragili, i più a rischio, come gli over 60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d'età ancora senza iniezione e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni. Ed è scontro sullo smart working L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il governo valuta nuove strategie contro il.Tra le ipotesi - ma Palazzo Chigi resta prudente - oltre all'imposizione del super green pass a tutti i lavoratori, spunta anche l'per i, i più a rischio, come gli over 60: sono 1,2 milioni gli italiani in questa fascia d'età ancora senza iniezione e sono quelli che affollano ospedali e terapie intensive, determinando anche il cambio di colore delle regioni. Ed èL'articolo proviene da Firenze Post.

