Covid: Marcucci (Pd), ‘Draghi adotti l’obbligo vaccinale’ (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Il governo #Draghi adotti decisamente l’obbligo vaccinale per chi lavora e pensi ad una obbligatorietà estesa a tutti i cittadini. Meglio l’obbligo che il ritorno allo smart working o peggio a forme di lockdown”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Andrea Marcucci. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen (Adnkronos) – “Il governo #Draghidecisamentevaccinale per chi lavora e pensi ad una obbligatorietà estesa a tutti i cittadini. Meglioche il ritorno allo smart working o peggio a forme di lockdown”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Andrea. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Marcucci (Pd), 'Draghi adotti l'obbligo vaccinale'... - brandy63 : #DAlema ha sbagliato ancora. Il #pd non è ancora guarito dal virus del #renzismo, le varianti si moltiplicano.… - CronacheMc : MACERATA - Il bilancio dell'associazione guidata Antonio Marcucci, che spiega come il direttivo regionale abbia del… - paceeeeee : RT @Misurelli77: Ogni tanto (non succede quasi mai) anche Marcucci dice una cosa sacrosanta! Marcucci: “Sul Covid Meloni dice cose graviss… - ReBerengario : RT @Misurelli77: Ogni tanto (non succede quasi mai) anche Marcucci dice una cosa sacrosanta! Marcucci: “Sul Covid Meloni dice cose graviss… -