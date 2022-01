Covid: Francia, quasi 300.000 contagi in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) "Non siamo lontani dai 300.000 contagi in un solo giorno": lo ha detto, davanti al Parlamento, il ministro della Salute, Olivier Véran. . 4 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) "Non siamo lontani dai 300.000in un solo giorno": lo ha detto, davanti al Parlamento, il ministro della Salute, Olivier Véran. . 4 gennaio 2022

