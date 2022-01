Covid: Dadone, 'non comprendo resistenze ideologiche a smart working' (2) (Di martedì 4 gennaio 2022) (Adnkronos) - "L'Italia è stato il Paese capofila nel mondo nel 2020, abbiamo reagito con precisione e tempestività - rivendica la ministra grillina -. Il mondo del lavoro pubblico e quello privato hanno fatto un salto in avanti e con essi il sistema di organizzazione della vita privata. Siamo distanti anni luce da quelle prime timide disposizioni che parlavano di "conciliazione tra lavoro e vita privata'...". "L'Europa ci ha seguito - incalza Dadone - Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo smart working per contenere la corsa del Covid, l'Italia cosa farà? Tornerà capofila avendo già un ampio bagaglio esperienziale o resterà al fondo a guardare?". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) (Adnkronos) - "L'Italia è stato il Paese capofila nel mondo nel 2020, abbiamo reagito con precisione e tempestività - rivendica la ministra grillina -. Il mondo del lavoro pubblico e quello privato hanno fatto un salto in avanti e con essi il sistema di organizzazione della vita privata. Siamo distanti anni luce da quelle prime timide disposizioni che parlavano di "conciliazione tra lavoro e vita privata'...". "L'Europa ci ha seguito - incalza- Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sulloper contenere la corsa del, l'Italia cosa farà? Tornerà capofila avendo già un ampio bagaglio esperienziale o resterà al fondo a guardare?".

