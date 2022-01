**Covid: Conte, 'se restrizioni subito smart working'** (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Condizione preliminare perché si possano prendere in considerazioni ulteriori restrizioni è che si introduca subito il ricorso allo smart working. E' inaccettabile che l'Europa faccia massiccio ricorso a questa misura, e proprio noi che siamo stati i capofila l'abbiamo dismessa in questa fase della pandemia". Così Giuseppe Conte all'assemblea M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Condizione preliminare perché si possano prendere in considerazioni ulterioriè che si introducail ricorso allo. E' inaccettabile che l'Europa faccia massiccio ricorso a questa misura, e proprio noi che siamo stati i capofila l'abbiamo dismessa in questa fase della pandemia". Così Giuseppeall'assemblea M5S.

