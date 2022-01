Covid-19, la situazione aggiornata a Telese: positivo anche il sindaco (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDai dati elaborati dalla piattaforma e-Covid SINFONIA (Soresa) della Regione Campania si evince che a Telese Terme i positivi ad oggi sono 133 (14 nuovi contagi e 31 guariti). Sono state somministrate 5.599 prime dosi di vaccino (82%); 5mila seconde dosi (73%) e 2.638 terze dosi (38%). Intanto, pochi minuti fa, il sindaco di TeleseTerme, Giovanni Caporaso, è stato informato di essere risultato positivo al test sul Covid-19 effettuato nella giornata di oggi, martedì 4 gennaio. Il sindaco è a casa, sta bene, non ha sintomi. Si è trattato di un tampone effettuato per ragioni precauzionali in vista di alcuni appuntamenti istituzionali in programma. “Non mi aspettavo il risultato – commenta Caporaso – visto che avevo fatto il test rapido pochi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDai dati elaborati dalla piattaforma e-SINFONIA (Soresa) della Regione Campania si evince che aTerme i positivi ad oggi sono 133 (14 nuovi contagi e 31 guariti). Sono state somministrate 5.599 prime dosi di vaccino (82%); 5mila seconde dosi (73%) e 2.638 terze dosi (38%). Intanto, pochi minuti fa, ildiTerme, Giovanni Caporaso, è stato informato di essere risultatoal test sul-19 effettuato nella giornata di oggi, martedì 4 gennaio. Ilè a casa, sta bene, non ha sintomi. Si è trattato di un tampone effettuato per ragioni precauzionali in vista di alcuni appuntamenti istituzionali in programma. “Non mi aspettavo il risultato – commenta Caporaso – visto che avevo fatto il test rapido pochi ...

