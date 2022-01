Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022: Johannes Hoesflot Klaebo allunga ancora dopo il Tour de Ski (Di martedì 4 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 1183 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 815 3 VALNES Erik NOR 527 4 NISKANEN Iivo FIN 485 5 GOLBERG Paal NOR 470 6 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 437 7 SPITSOV Denis RUS 398 8 JOUVE Richard FRA 343 9 CHERVOTKIN Alexey RUS 337 10 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 33211 PELLEGRINO Federico ITA 31826 DE FABIANI Francesco ITA 195 71 SALVADORI Giandomenico ITA 29 73 RASTELLI Maicol ITA 2681 VENTURA Paolo ITA 21 98 GARDENER Stefano ITA 11 104 HELLWEGER Michael ITA 8 105 GRAZ Davide ITA 8 Classifica SPRINT Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022)GENERALEDELSCI DINOR 1183 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 815 3 VALNES Erik NOR 527 4 NISKANEN Iivo FIN 485 5 GOLBERG Paal NOR 470 6 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 437 7 SPITSOV Denis RUS 398 8 JOUVE Richard FRA 343 9 CHERVOTKIN Alexey RUS 337 10 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 33211 PELLEGRINO Federico ITA 31826 DE FABIANI Francesco ITA 195 71 SALVADORI Giandomenico ITA 29 73 RASTELLI Maicol ITA 2681 VENTURA Paolo ITA 21 98 GARDENER Stefano ITA 11 104 HELLWEGER Michael ITA 8 105 GRAZ Davide ITA 8SPRINTDELSCI DI...

