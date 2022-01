Carlo Conti inarrestabile, nuovo colpo a sorpresa: primavera elettrizzante (Di martedì 4 gennaio 2022) Buone notizie per il noto conduttore Carlo Conti pronto a mettere a segno un nuovo colpo di scena in vista della prossima primavera Il conduttore Carlo Conti (GettyImages)Carlo Conti è da ormai diversi anni un volto storico della Rai con una serie di programmi di grande successo. Nella prima parte della stagione televisiva attuale, il conduttore si è ritrovato al timone del talent Tale e Quale Show. Inoltre, il prossimo sabato prenderà il via Tali e Quali, una versione dello stesso programma ma con persone comuni al centro della scena. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Maleducata, presuntuosa e saccente”: bordata contro Eleonora Daniele, è successo in diretta Il noto conduttore sarà quindi protagonista anche in questo inverno ... Leggi su specialmag (Di martedì 4 gennaio 2022) Buone notizie per il noto conduttorepronto a mettere a segno undi scena in vista della prossimaIl conduttore(GettyImages)è da ormai diversi anni un volto storico della Rai con una serie di programmi di grande successo. Nella prima parte della stagione televisiva attuale, il conduttore si è ritrovato al timone del talent Tale e Quale Show. Inoltre, il prossimo sabato prenderà il via Tali e Quali, una versione dello stesso programma ma con persone comuni al centro della scena. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Maleducata, presuntuosa e saccente”: bordata contro Eleonora Daniele, è successo in diretta Il noto conduttore sarà quindi protagonista anche in questo inverno ...

Advertising

Quarta_dose : @__pierp__ Carlo conti - ____madeintheam : RT @sweet_cre4ture: @____madeintheam povero carlo conti - sweet_cre4ture : @____madeintheam povero carlo conti - Melaion : Come mai tra i 265 Milioni di calciatori al mondo, non ne è morto neanche uno di covid19 nel 2020? I geni della sci… - paepp_hub : RT @lukka_luca: Sentire dei rumori strani in garage e trovarsi Carlo Conti che toglie il calcare dalle tubature con la lingua -