Calcio, Insigne: ecco l’incontro per la firma col Toronto (VIDEO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Incontro per firmare col Toronto per Lorenzo Insigne. A raccontare la scelta dell’attaccante del Napoli è un VIDEO, pubblicato on line da ‘Repubblica’, nel quale il numero 10 della Nazionale è ripreso mentre è seduto al tavolo di un albergo romano con i dirigenti del club canadese: Insigne avrebbe firmato l’accordo per i prossimi cinque anni nella sua stanza d’albergo. L’offerta del Toronto per giocare nella Mls dalla prossima stagione era stata quantificata nei giorni scorsi in 11.5 milioni l’anno per cinque stagioni, e Insigne era dato per vicinissimo al sì da fonti del suo entourage. Insigne avrebbe dunque definitivamente preso la decisione di andare a 31 anni a chiudere la sua carriera nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Incontro perre colper Lorenzo. A raccontare la scelta dell’attaccante del Napoli è un, pubblicato on line da ‘Repubblica’, nel quale il numero 10 della Nazionale è ripreso mentre è seduto al tavolo di un albergo romano con i dirigenti del club canadese:avrebbeto l’accordo per i prossimi cinque anni nella sua stanza d’albergo. L’offerta delper giocare nella Mls dalla prossima stagione era stata quantificata nei giorni scorsi in 11.5 milioni l’anno per cinque stagioni, eera dato per vicinissimo al sì da fonti del suo entourage.avrebbe dunque definitivamente preso la decisione di andare a 31 anni a chiudere la sua carriera nel ...

