Volley, calendario semifinali Coppa Italia femminile 2022: date, orari e diretta tv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il calendario delle semifinali di Coppa Italia Serie A1 femminile 2022 di Volley femminile. Le migliori otto squadre del campionato (stando alla classifica avulsa come da regolamento visti i numerosi rinvii causa Covid) si sfidano nei quarti di finale. Le quattro vincitrici accedono alla Final Four, in programma il 5 e 6 gennaio a Roma, dove si assegnerà il primo trofeo del nuovo anno. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le semifinali. STREAMING E TV – Tutte le partite dei quarti di finale saranno trasmesse per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) IldellediSerie A1di. Le migliori otto squadre del campionato (stando alla classifica avulsa come da regolamento visti i numerosi rinvii causa Covid) si sfidano nei quarti di finale. Le quattro vincitrici accedono alla Final Four, in programma il 5 e 6 gennaio a Roma, dove si assegnerà il primo trofeo del nuovo anno. Di seguito il programma dettagliato e come vedere intv e streaming le. STREAMING E TV – Tutte le partite dei quarti di finale saranno trasmesse per gli abbonati sulla piattaformaballworld.tv, ma anche in chiaro su Rai Sport (canale 58) e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it ...

Advertising

zizionice : RT @CorneliaHale94: @misscharmy @zizionice @sonoiomemyself @arichieti @_yuzuvier_ @Janausteniana @Finding_Deb @stefionice @Cruf3 @elisa0905… - CorneliaHale94 : @misscharmy @zizionice @sonoiomemyself @arichieti @_yuzuvier_ @Janausteniana @Finding_Deb @stefionice @Cruf3… - mimi_kiki14 : RT @pilloledivolley: 2 gennaio programma: tre le gare in calendario in questa domenica. Big match alla BLM Group Arena, Piacenza sfida Monz… - na_t_ko1218 : RT @pilloledivolley: 2 gennaio programma: tre le gare in calendario in questa domenica. Big match alla BLM Group Arena, Piacenza sfida Monz… - _milkyway15 : RT @pilloledivolley: 2 gennaio programma: tre le gare in calendario in questa domenica. Big match alla BLM Group Arena, Piacenza sfida Monz… -