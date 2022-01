Vlahovic a sorpresa sul futuro: avete sentito? (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dusan Vlahovic come non l’avete mai visto, la macchina da gol serba ha mostrato il suo lato umano nell’intervista concessa a Politika.rs, in cui ha spiazzato tutti in merito al proprio futuro. Il giovane Attaccante serbo ha le idee chiarissime, come mostrato da queste sue dichiarazioni in merito all’anno appena trascorso: “Il successo nel calcio dipende sempre dalla testa. Ora che, spero, la strada più difficile è stata percorsa, posso dire che sono riuscito in tutto ciò che mi ero prefissato. Tuttavia, io appartengo al gruppo di persone che non sono mai soddisfatte della situazione attuale. Forse avrei potuto fare di più e meglio, ma sicuramente significa molto per me aver raggiunto Ronaldo“. Di seguito l’intervista integrale riportata da firenzeviola.it: I giocatori nascono con il senso dell’obiettivo o si acquisisce con ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dusancome non l’mai visto, la macchina da gol serba ha mostrato il suo lato umano nell’intervista concessa a Politika.rs, in cui ha spiazzato tutti in merito al proprio. Il giovane Attaccante serbo ha le idee chiarissime, come mostrato da queste sue dichiarazioni in merito all’anno appena trascorso: “Il successo nel calcio dipende sempre dalla testa. Ora che, spero, la strada più difficile è stata percorsa, posso dire che sono riuscito in tutto ciò che mi ero prefissato. Tuttavia, io appartengo al gruppo di persone che non sono mai soddisfatte della situazione attuale. Forse avrei potuto fare di più e meglio, ma sicuramente significa molto per me aver raggiunto Ronaldo“. Di seguito l’intervista integrale riportata da firenzeviola.it: I giocatori nascono con il senso dell’obiettivo o si acquisisce con ...

