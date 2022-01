Valeria Fabrizi si sfoga dopo la morte di Calissano: “allontanato per aver commesso…” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Valeria Fabrizi è una grande artista che da oltre sessant’anni calca le scene da protagonista. Ma con un suo post in ricordo di Paolo Calissano ha dimostrato, prima di tutto, ed ancora una volta, di essere una grande donna. Valeria Fabrizi e Paolo Calissano-AltranotiziaIl mondo dello spettacolo ha chiuso il 2021 registrando una morte che è stata un pugno allo stomaco per molti. Il 30 dicembre infatti è stato trovato morto, nella sua abitazione romana, l’attore Paolo Calissano. Aveva soltanto 54 anni. Su questa triste vicenda Valeria Fabrizi ha detto la sua e sono state parole durissime. Su questa morte e su quello che ha significato per l’intero mondo dello spettacolo, la grande ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022)è una grande artista che da oltre sessant’anni calca le scene da protagonista. Ma con un suo post in ricordo di Paoloha dimostrato, prima di tutto, ed ancora una volta, di essere una grande donna.e Paolo-AltranotiziaIl mondo dello spettacolo ha chiuso il 2021 registrando unache è stata un pugno allo stomaco per molti. Il 30 dicembre infatti è stato trovato morto, nella sua abitazione romana, l’attore Paolo. Aveva soltanto 54 anni. Su questa triste vicendaha detto la sua e sono state parole durissime. Su questae su quello che ha significato per l’intero mondo dello spettacolo, la grande ...

Advertising

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma in che senso non ha vinto VALERIA Fabrizi #BallandoConLeStelle - 361_magazine : Morte Paolo Calissano, indagini in corso per omicidio colposo. Valeria Fabrizi, ricordando la sua bravura, dice agl… - Arabella2071 : @EmiIians Fiction per famiglie molto carina con Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci ? - carpi_ale : RT @bubinoblog: VALERIA FABRIZI: PAOLO CALISSANO MORTO NELL'INDIFFERENZA DEL MONDO DELLO SPETTACOLO - infoitcultura : Valeria Fabrizi, lo sfogo su Paolo Calissano fa pensare: parole durissime -