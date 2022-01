Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco in studio con i dati diffusi di ieri oltre milioni di Italiani positiva al covid e con la pressione ospedaliera che cresce di giorno in giorno e che porterà 9 regioni e 2 province autonome di Trento e Bolzano a colorarsi di giallo numeri estratti da inizio bambini ai quali si aggiungono quelli dell’istituto superiore di sanità che parla di un impennata di casi Soprattutto negli Under 19 quella fascia di età ancora in piena fase di vaccinazione lega Movimento 5 Stelle per l’Italia intanto si schierano contro l’ipotesi di nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza che prevedono la Dade per gli alunni non vaccinati in caso di due positivi in classe come chiedono le regioni un netto No al ritorno sui banchi del ingestibile arriva anche dalla CISL che insieme a tutte le organizzazioni ...