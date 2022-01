Trenord, 40 treni soppressi il 3 gennaio sulla Milano Cadorna – Malpensa e Saronno – Albairate (Di lunedì 3 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono già 40 i treni soppressi per lunedì 3 gennaio annunciati dalla sera prima. Nuove cancellazioni alle corse della Malpensa-Milano Cadorna e sulla S9 Saronno-Albairate, queste si aggiungono alle soppressioni totali della linea S2 Seveso-Milano Rogoredo e parziale della S1 tra Saronno e Milano Bovisa. Trenord ha annunciato che una buona percentuale dei suoi ferrovieri tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 3 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono già 40 iper lunedì 3annunciati dalla sera prima. Nuove cancellazioni alle corse dellaS9, queste si aggiungono alleoni totali della linea S2 Seveso-Rogoredo e parziale della S1 traBovisa.ha annunciato che una buona percentuale dei suoi ferrovieri tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Advertising

SaggioSergio : @Marzia_M ? Guarda che almeno qui in Lombardia Trenord ha cancellato 100 treni ed aveva il personale quasi tutto va… - lyralilith : Un bel vaffanculo a trenord che ha cancellato i treni per verona :) Ho dovuto prendere un Italo ma dio cane se fa schifo trenord - lokistabsounds : trenord che sopprime tutti i treni che mi servono vs mika che fa il bagno in piscina - FerrovieInfo : Con l'anno che finisce tiriamo un po' le somme generali. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Trenitalia… - salgioreal : Dopo anni riprovo la mistica esperienza di Trenord. Treni soppressi perché personale assente. Che bei momenti nostalgia. -