Torre del Greco. Zona della Scala: quarantenne uccide il figlio di due anni e mezzo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Interrogata alla presenza del suo difensore nella caserma dei Carabinieri di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la donna di 42 anni – che ha un altro figlio di 7 anni – ha confessato: avrebbe compiuto il gesto nella convinzione che il bimbo avesse problemi di ritardo psichico. La Procura di Torre Annunziata ha emesso un decreto di fermo per la mamma del bimbo di due anni e mezzo annegato domenica sera a Torre del Greco (Napoli). La donna di 42 anni è indiziata per omicidio volontario. Tutto è avvenuto in via Calastro, nella Zona della Scala, a ridosso dell’area portuale della città vesuviana, attorno alle 22.30 di domenica. Il corpo del bambino sarebbe stato notato ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 3 gennaio 2022) Interrogata alla presenza del suo difensore nella caserma dei Carabinieri di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la donna di 42– che ha un altrodi 7– ha confessato: avrebbe compiuto il gesto nella convinzione che il bimbo avesse problemi di ritardo psichico. La Procura diAnnunziata ha emesso un decreto di fermo per la mamma del bimbo di dueannegato domenica sera adel(Napoli). La donna di 42è indiziata per omicidio volontario. Tutto è avvenuto in via Calastro, nella, a ridosso dell’area portualecittà vesuviana, attorno alle 22.30 di domenica. Il corpo del bambino sarebbe stato notato ...

Advertising

LaStampa : Torre del Greco, bambino di 2 anni morto annegato: “È stato gettato in mare dalla mamma” - Agenzia_Ansa : La salma del bambino di due anni e mezzo morto annegato in località La Scala a Torre del Greco (Napoli) è stata pos… - Agenzia_Ansa : È la madre del bambino di due anni e mezzo recuperato privo di vita nelle acque del mare prospiciente località La S… - petergomezblog : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Madre fermata per omicidio volontario. Per inquirenti “d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A TORRE DEL GRECO - Bimbo annegato, fermata la madre -